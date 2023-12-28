СКО в 2023 году. Инновационные проекты и уникальный опыт на благо казахстанцев

В этом году в Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4-го поколения, где планируется собирать порядка 3 тысяч тонн томатов, огурцов и салата в год. В декабре первые овощи уже поставлены на прилавки супермаркетов г.Петропавловска. Кроме того, опыт СКО по открытию молочно-товарных ферм с применением инструментов господдержки масштабируется по всей стране. Какие новые производства, в том числе уникальные заработали в регионе, какие показатели достигнуты в целом за год? Об этом в очередном материале Ortcom.kz , продолжающем спецпроект Службы центральных коммуникаций и областей страны, который посвящён итогам уходящего 2023 года.

Фото: ortcom.kz

Социально-экономические показатели: положительная динамика сохраняется

По итогам года ожидается рост в промышленности на 105%, строительстве – на 102%, инвестициях – на 105%, вводе жилья – на 102%. В аграрном секторе ожидается на уровне 77,4%.

Создано более 10,6 тыс. новых постоянных рабочих мест.

Рост собственных доходов области по сравнению с прошлым годом составил 27,6%.

Для сохранения темпов развития в регионе сформирован и реализуется пул из 39 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности.

К примеру, начато строительство завода по производству подъемно-транспортного оборудования, мостовых кранов и грузозахватных механизмов. Завершается строительство завода по глубокой переработке древесины, что позволит обеспечить импортозамещение продукции деревообработки на 13%.

Перспективным проектом выступает маслоэкстракционный завод. Предприятие будет крупнейшим заводом на территории Казахстана и Центральной Азии. Его мощность позволит переработать 370 тысяч тонн масличных культур, с выпуском 120 тысячи тонн готовой продукции, из них до 80% будет экспортировано.

Повышение производительности труда и модернизация сельского хозяйства - приоритет АПК в СКО

В текущем году аграрии области получили 11,1 центнера урожая с гектара. В результате было собрано 3,7 миллиона тонн зерна. Масличные культуры убраны на 685 тыс. га. Средняя урожайность составила 6,7 центнера, обмолочено 458 тысяч тонн.

В животноводстве за 11 месяцев текущего года производство мяса увеличилось на 1,8%, молока - на 3,3%, произведено 634 миллионов яиц.

В регионе производится более 10% молока от республиканского объема. В области действуют более 100 молочно-товарных ферм, их строительство продолжается. Из строящихся 13 молочных ферм 6 введены. В целом же опыт Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм масштабируют по всей стране. В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание, что этот опыт следует распространить на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства. На масштабный проект из республиканского бюджета выделено 100 миллиардов тенге. Из них 17 миллиардов тенге - североказахстанцам.

В рамках программы «Ауыл аманаты» выделено 1,8 миллиарда тенге. На эту сумму профинансированы 236 заявок на развитие животноводства, растениеводства, оптовую и розничную торговлю, технику и оборудование. Большинство займов идёт на развитие отрасли животноводства, что способствует эффективному использованию земельных участков в личных подсобных хозяйствах, а также эффективному использованию пустующих земель за пределами сёл.

С начала текущего года возвращено в государственную собственность 232,8 тысячи га неиспользуемых сельхозземель, 47,5 тысяч га сельскохозяйственных угодий передано в пользование аграриям.

Образование и здравоохранение: увеличение финансирования сфер на улучшение инфраструктуры

В области на сферу образования направлена одна третья часть бюджета. При этом в текущем году финансирование увеличено почти на 19% по сравнению с прошлым годом. Закуплено 55 предметных кабинетов для школ, капитально отремонтировано 48 объектов образования, завершено строительство 2 школ на 720 мест взамен аварийных.

За счет Фонда поддержки инфраструктуры образования строится коррекционная школа на 300 мест с интернатом на 50 мест.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в течение 3-х лет будет построено 4 школы в общем на 2700 мест.

Создание благоприятных условий для учебы положительно сказывается и на результатах: в этом году в вузы поступило 81,9% выпускников.

Увеличено финансирование и сферы здравоохранения - на 48%.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе запланировано строительство 46 медицинских учреждений. В текущем году завершилось строительство 5 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинского пункта. В следующем году начнется строительство оставшихся 38 объектов.

Дороги и ЖКХ

Одна из актуальных задач, стоящих перед местными властями, - улучшение состояния дорог.

Их протяженность в регионе составляет 8 416 километров – а это второе место по республике.

В текущем году отремонтировано 770 километров дорог, в том числе 148 километров республиканских и 142 километра – внутрипоселковых. В целом по итогам года планируется довести долю дорог в хорошем состоянии по республиканской сети до 85%, по местной сети до 72 %.

В строительной отрасли объём выполненных работ увеличился на 27,6%, составив 121,2 миллиарда тенге. В этом году запланирован ввод 300 тысяч квадратных метров жилья. А это 24 многоквартирных дома,в том числе в Петропавловске 22, и 2 дома в районных центрах.

Это некоторые результаты развития Северо-Казахстанской области в 2023 году. Регион имеет большие планы и на год предстоящий. С учетом человеческого, аграрного и промышленного потенциала области их реализация позволит улучшить благосостояние североказахстанцев.