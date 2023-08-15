Сколько этнических казахов получили статус кандаса с начала года

С начала года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 569 человек.

Фото с сайта Минтруда РК

На 1 августа 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13 569 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 120,7 тысячи этнических казахов, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, более половины кандасов (55,2%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 19,2% – из Китая, 9,8% – из Монголии, 8,6% – из России, 5% – из Туркменистана и 2,3% – из других стран.

На 1 августа число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63%, 28,4% человек моложе трудоспособного и 8,6% – пенсионеры.

Квота приема кандасов в регионах расселения (Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области) на 2023 год составляет 1 925 человек. На 1 августа 2023 года в регионы расселения переселен 1 491 кандас.

"С начала года различные меры поддержки были оказаны 653 кандасам. В частности, 431 человек был трудоустроен на постоянную работу, единовременные субсидии получили 653 человека, а 334 кандасам были субсидированы жилищные расходы", – добавили в Минтруда.

Напомним, в текущем году в пилотном режиме заработал механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда в РК.