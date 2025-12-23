Новое исследование, опубликованное Micky’s Institute of Global Research and Development, подчеркивает сохраняющуюся роль Казахстана как лидирующего направления для инвестиций в Центральной Евразии, в то время как глобальные потоки капитала замедляются, а геополитическая неопределенность растет, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В то время как потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире снижались на двузначные числа в 2024 году, Казахстан сохранил большой их приток, подтверждая звание стабильного и предсказуемого рынка для долгосрочного капитала и поддержки растущего числа крупных инвестиционных проектов.

Данные Национального банка Казахстана за годы показывают, что в среднем страна ежегодно привлекает свыше 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Так, приток ПИИ составил 23,8 млрд долларов в 2021 году и 23,9 млрд долларов в 2023 году, а только за первое полугодие 2025 года в страну поступило 10,1 млрд долларов. В целом на Казахстан приходится около 60% всех иностранных инвестиций, направляемых в Центральную Азию. Эти результаты выделяются на фоне более широкого глобального снижения доверия инвесторов на развивающихся рынках.

Аналитики все чаще связывают устойчивость Казахстана с институциональными реформами, инициированными при Президенте Касым-Жомарте Токаеве, которые часто называют «инвестиционным циклом Токаева», что означает активное участие правительства, упрощение процесса принятия решений и перенаправление иностранного капитала в несырьевые сектора экономики.

В основе инвестиционной привлекательности Казахстана лежит макроэкономическая устойчивость. Несмотря на ослабление мировых сырьевых рынков и усиление геополитической напряженности, экономика страны в 2025 году сохранила темпы роста на уровне около 6%. Этот рост обеспечивался не только энергетическим сектором, но и развитием сферы услуг, реализацией масштабных инфраструктурных проектов, развитием логистики и инвестициями в возобновляемую энергетику. Международные рейтинги отражают этот прогресс: в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD за 2025 год страна поднялась на 34-е место из 69 экономик, опередив Японию, Индию и Испанию. Эксперты IMD отдельно отметили благоприятную налоговую среду и высокое качество управленческих практик.

Цифровое государственное управление является еще одним преимуществом. В индексе электронного правительства ООН Казахстан занимает 24-е место в мире и входит в десятку лидеров по качеству онлайн-госуслуг, что создает условия для снижения административных издержек, ускорения согласовательных процедур и большей прозрачности для инвесторов.

Центральным пунктом инвестиционной стратегии страны является усиление институтов, которые отвечают за защиту инвесторов, арбитраж, налогообложение и финансовые услуги. Концепция инвестиционной политики на 2024-2029 годы делает акцент на стимулах, привязанных к измеримым результатам в таких секторах, как логистика, возобновляемая энергетика, обрабатывающая промышленность, агропереработка и цифровая инфраструктура. С 2023 года Инвестиционный штаб при правительстве республики поддержал более 210 проектов на сумму около 113 миллиардов долларов США и инициировал более 172 законодательных поправок для устранения административных барьеров и усиления защиты инвесторов.

В качестве примера его работы можно привести ввод в эксплуатацию в этом году завода по производству автомобилей бренда KIA, где было создано около 1,5 тысячи рабочих мест. Также только за 2025-й были одобрены основные условия для Соглашений об инвестициях по 33 проектам на общую сумму порядка 11,87 трлн тенге, что создает предсказуемые условия для ключевых инвесторов.

Казахстан также провел реструктуризацию в институтах развития, чтобы поддержать развитие экономики, основанное на инвестициях. Национальный холдинг «Байтерек» трансформировали в инвестиционный и наделили дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, индустриальных и экспортоориентированных проектов. Международный финансовый центр «Астана» продолжает притягивать инвестиций через экосистему, которая работает по нормам английского общего права и имеет собственную независимую судебную систему и регулирование. С 2018 года через платформу МФЦА было привлечено около 19 млрд долларов инвестиций, а в 2025-м было объявлено о расширении программ налогового и инвестиционного резидентства.

Наряду с инвестиционными реформами, Казахстан уделяет большое внимание фискальной стабильности и социальному развитию. Расходы государственного бюджета на 2026 год запланированы на уровне около 27,3 трлн тенге, или около 14,8% от ВВП, при этом почти 39% выделяется на социальные расходы. Классификация государственных финансов все больше приводится в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС, что повышает прозрачность и предсказуемость для долгосрочных инвесторов.

Поскольку глобальные инвесторы ищут устойчивые юрисдикции, способные поглощать долгосрочный капитал, исследование приходит к выводу, что сочетание институциональных реформ, стимулов, цифровизации и фискальной стабильности продолжает выделять Казахстан как ведущий инвестиционный центр в Евразийском регионе.