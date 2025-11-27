Сколько казахстанцы заплатили за платные дороги

Автодороги
144

Сегодня платные автодороги выступают не просто инструментом сбора средств, а полноценным механизмом устойчивого финансирования дорожной отрасли.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 70 млрд тенге поступило от пользоваталей платных дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол"

"В 2024 году сборы на платных дорогах составили 53 млрд тенге (с НДС) (...)  С января по октябрь 2025 года собрано 72 млрд тенге (с НДС)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что плата за проезд является единственным источником средств для содержания и развития таких дорог. Поскольку республиканский бюджет не предусматривает финансирования на их обслуживание.

За 10 месяцев выполнены: ямочный ремонт – 61,4 тыс. м2, разметка – 19,6 тыс. км, установка 4 363 дорожных знаков, ремонт 31,6 тыс. п.м ограждений, очистка дорог от снега – 417 тыс. км. 

 

