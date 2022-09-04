На 53 году жизни скончался аким Сарканского района Жетысуской области Талгат Кайнарбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram облакимата.

Талгат Кайнарбеков родился в селе Новопокровка Сарканского района.

В разные годы занимал должности заместителя акима города Талдыкоргана, акима городов Текели и Капшагая.

С мая 2020 года руководил Сарканским районом.

«Он много работал и достойно служил обществу. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной Талгата Канатовича», – говорится в сообщении акимата.