Скопившуюся после ливня на улицах воду откачали в Астане

Из-за потопа в столице было задействовано более 100 единиц техники, которые откачивали воду с улиц, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации ведомства, воду с улиц откачивали также с помощью АС машин и мотопомп.

«Для обеспечения отвода поверхностных стоков проводится прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений. Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемном участке», – рассказали в акимате.

Там же отметили, что в этом году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Вчера сообщалось, что в столице ливневый дождь затопил дороги и тротуары.