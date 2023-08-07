Скопившуюся после ливня на улицах воду откачали в Астане

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Из-за потопа в столице было задействовано более 100 единиц техники, которые откачивали воду с улиц, передает корреспондент Кazpravda.kz  со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации ведомства, воду с улиц откачивали также с помощью АС машин и мотопомп.

«Для обеспечения отвода поверхностных стоков проводится прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений. Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемном участке», – рассказали в акимате.   

Там же отметили, что в этом году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Вчера сообщалось, что в столице ливневый дождь затопил дороги и тротуары.

#Астана #ливень #улицы #потоп

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