Скрытый патруль против лихачей

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

По данным департамента полиции Алматинской области, за шесть месяцев текущего года в регионе произошло 1 447 ДТП, повлекших множество травм и увечий, в том числе летальный исход. Чтобы усилить контроль за ситуацией на дорогах, стражи порядка внедря­ют цифровые технологии.

фото пресс-службы ДП Алматинской области

Пилотным участком для опробования современных ноу-хау стал Талгарский тракт, являющийся одной из самых опасных транс­портных артерий Алматинской области. Недавно здесь в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские впервые применили комплексную систему скрытого патрулирования.

Новшество включает сразу несколько технических элементов. В частности, дроны с воздуха фиксируют опасные маневры, выезды машин на встречную полосу, что, к слову, часто происходит на двухполосном Талгарском тракте.

Здесь же начал дежурить EKIN PATROL – интеллектуальный автомобиль нового поколения, автоматически распознающий номера машин, определяющи, в том числе, наличие страхового полиса, регистрацию автомобиля. Он же выявляет превышение скорости, а также ряд других правонарушений.

В систему скрытого патруля входят также машины без проблесковых маячков, фиксирую­щие поведение водителей в режиме реального времени. Их задача – профилактика нарушений без эффекта присутствия полицейских.

– Каждая дорожная авария – это человеческие жизни, здоровье и судьбы, – отметили в пресс-службе областного ДП. – Именно поэтому в регионе осуществляется системный подход к снижению аварийности, в том числе с использованием современных технологий. Они дают нам возможность быть на шаг впереди. Водители уже привык­ли к традиционным формам контро­ля – патрульным экипажам,­ стационарным постам. Скрытое патру­лирование позволяет выявить потенциальных нарушителей и предотвратить риски возникновения аварийных ситуаций.

Согласно статистическим данным, с начала года полицейскими Алматинской области пресечено свыше 110 тыс. нарушений Правил дорожного движения. В их числе – эксплуатация транспорта с техническими неисправностями, несоблюдение правил остановки и стоянки, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом состоянии, а также нарушения, допущенные пешеходами.

Напомним, в конце прошлого года на автотрассах республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск, Алматы – Хоргос и Алматы – Кокпек – Коктал были введены в эксплуатацию 11 аппаратно-программных комплексов «Сұңқар». Они фиксируют нарушения ПДД и передают эти данные в автоматическом режиме в единую компьютерную базу департамента полиции. Кроме того, на дорогах области курсируют полицейские машины, оснащенные прибором Sergek Patrol.

По словам стражей порядка, проводимая нынче цифровизация системы дорожной безо­пасности призвана повысить культуру вождения среди автомобилистов и сохранить человеческие жизни.

#ДТП #Алматы #технологии #дрон #EKIN PATROL

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