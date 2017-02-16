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Полиция Алматы задержала водителя, который около полуночи в Ауэзовском районе Алматы сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Алматы.
"К сожалению, пешеход погиб. В этом ДТП фигурируют автомашина "Шкода", водитель остался на месте, а также авто марки "Тойота Камри", водитель которой скрылся с места происшествия. Нам практически сразу удалось установить личность сбежавшего водителя. Им оказался житель Жетысуского района Алматы, 1969 года рождения. В момент нашего визита по месту жительства мужчина был дома. Он пояснил, что все это время был уверен в том, что ночью на Саина он сбил собаку. Задержанный передан в Управления дознания", – рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.
В свою очередь руководитель Управления дознания ДВД Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту в отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий начато досудебное расследование по признакам следующих составов преступления: ст. 345 ч. 3 УК РК – ДТП со смертельным исходом, а также 347 УК РК – оставление места ДТП. В рамках производства будет назначен ряд соответствующих экспертиз.