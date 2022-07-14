Колонка обозревателей Сладкое сумасшествие 14 июля 2022 г. 2:29 Валентина Фиронова Ситуацию, когда люди едва ли не дерутся из-за пакета сахара, иначе как сумасшествием не назовешь. На днях поехала я в обеденный перерыв за билетами в гастролирующий в Костанае цирк, шатер которого расположился на выезде из города рядом с одним из крупных супермаркетов. На обратном пути решила зайти в этот магазин, полюбопытствовать, как там обстоят дела с самым дефицитным товаром 2022-го – сахаром. Дело в том, что в Костанае по низким ценам, то есть из запасов стабфонда, его отпускают только в крупных торговых сетях, а в супермаркете, что находится неподалеку от моего дома, такой сахар днем с огнем не сыщешь. Так вот, долго искать нужную полку даже не пришлось, хотя магазин довольно внушительный по своей площади. Мое внимание в полупустом зале привлекло скопление людей. Примерно человек 15 стояли возле корзины с пометкой: «Социальный товар. Сахар. 440 тенге». Но корзина была пуста. Впрочем, я даже задуматься не успела, как одна из женщин вежливо поспешила объяснить: «Сахар привезут в 14.00. Но в руки дают только один пакетик». Ничего себе, вот так осведомленность, подумала я. На часах 13.15. Народ покорно ждал. Ну что ж, подожду и я. С каждой минутой людей становилось все больше, очередь – все длиннее. Это никого не смущало. Все 45 минут ожидания длились практически в полном молчании. И вот большая стрелка часов наконец-таки доползла до 12, и «пробило» 14.00. Сахар не появился. «Да уж, не совсем слаженно отработан механизм доставки социального товара», – пришла в голову мысль. И вдруг до этого спокойная и молчаливая толпа разъяренно куда-то ринулась. Кто-то очень глазастый увидел, как везут тележку, доверху набитую сахаром, и решился взять штурмом заветный пакетик. Его примеру последовали и остальные. Ну а что? Кому-то можно, а другим нельзя? Цепная реакция. И ведь люди все взрослые – и средних лет, и пенсионеры, из молодежи приметила только пару девушек, сотрудниц этого же супермаркета. Какая же началась неразбериха! Люди толкались, махали руками, кричали, ругались... Это была настоящая битва за килограмм сахара. Надо сказать, что подобные явления происходят практически в каждом уголке Казахстана: в Кызылорде и Актау люди в буквальном смысле дерутся, в Караганде пришлось вызвать наряд полиции, чтобы усмирить «охотников» за «сладкой добычей», а продавцы одного из магазинов Тараза и вовсе попали в больницу, получив травмы после попытки успокоить словно взбесившихся покупателей... Я, как вкопанная, стояла в стороне и изумленно наблюдала за процессом. Такого я еще не видела! Хотя пережила и эпоху тотального дефицита, и товарных талонов. В последний пакетик мертвой хваткой вцепились мужчина и женщина, да так, что целлофан не выдержал натиска и лопнул. Мужчина сдался. Женщина с пакетом в руках, из которого предательски струился сахарный песок, стояла в замешательстве, очевидно, не зная, как поступить: то ли положить его обратно в корзину, то ли забрать хотя бы такую, половинчатую, добычу. А я думала: это что же происходит с людьми, чтобы за килограмм сахара они были готовы поколотить друг друга. И вот что интересно: вблизи супермаркета нет домов, а значит, сюда нужно еще добраться, выложив как минимум 160 тенге за проезд в автобусе в оба конца. В итоге килограмм сахара обходится уже в 600 тенге. Вся ирония в том, что в магазинах у дома этого добра – завались. Цена, правда, несколько выше – 800. Выходит, весь сыр-бор из-за 200 тенге? Нет, я, конечно, не миллионер и живу от зарплаты до зарплаты, но мои нервы стоят куда дороже. Пойду-ка я в придомовой магазин, куплю пару-тройку килограммов сахара и наварю варенья.