Сладкое сумасшествие

Ситуацию, когда люди едва ли не дерутся из-за пакета сахара, иначе как сумасшествием не назовешь.

На днях поехала я в обеденный перерыв за билетами в гастролирующий в Костанае цирк, шатер которого расположился на выезде из города рядом с одним из крупных супермаркетов. На обратном пути решила зайти в этот магазин, полюбопытствовать, как там обстоят дела с самым дефицитным товаром 2022-го – сахаром. Дело в том, что в Костанае по низким ценам, то есть из запасов стабфонда, его отпускают только в крупных торговых сетях, а в супермаркете, что находится неподалеку от моего дома, такой сахар днем с огнем не сыщешь.

Так вот, долго искать нужную полку даже не пришлось, хотя магазин довольно внушительный по своей площади. Мое внимание в полупустом зале привлекло скоп­ление людей. Примерно человек 15 стояли возле корзины с пометкой: «Социальный товар. Сахар. 440 тенге». Но корзина была пус­та. Впрочем, я даже задуматься не успела, как одна из женщин вежливо поспешила объяснить: «Сахар привезут в 14.00. Но в руки дают только один пакетик». Ничего себе, вот так осведомленность, подумала я.

На часах 13.15. Народ покорно ждал. Ну что ж, подожду и я. С каждой минутой людей становилось все больше, очередь – все длиннее. Это никого не смущало. Все 45 минут ожидания длились практически в полном молчании. И вот большая стрелка часов наконец-таки доползла до 12, и «пробило» 14.00. Сахар не по­явился. «Да уж, не совсем слаженно отработан механизм доставки социального товара», – пришла в голову мысль.

И вдруг до этого спокойная и молчаливая толпа разъяренно куда-то ринулась. Кто-то очень глазастый увидел, как везут тележку, доверху набитую сахаром, и решился взять штурмом заветный пакетик. Его примеру последовали и остальные. Ну а что? Кому-то можно, а другим нельзя? Цепная реакция. И ведь люди все взрослые – и средних лет, и пенсионеры, из молодежи приметила только пару девушек, сотрудниц этого же супермаркета.

Какая же началась неразбериха! Люди толкались, махали руками, кричали, ругались... Это была настоящая битва за кило­грамм сахара. Надо сказать, что подобные явления происходят практически в каждом уголке Казахстана: в Кызылорде и Актау люди в буквальном смысле дерутся, в Караганде пришлось вызвать наряд полиции, чтобы усмирить «охотников» за «сладкой добычей», а продавцы одного из магазинов Тараза и вовсе попали в больницу, получив травмы после попытки успокоить словно взбесившихся покупателей...

Я, как вкопанная, стояла в стороне и изумленно наблюдала за процессом. Такого я еще не видела! Хотя пережила и эпоху тотального дефицита, и товарных талонов.

В последний пакетик мертвой хваткой вцепились мужчина и женщина, да так, что целлофан не выдержал натиска и лопнул. Мужчина сдался. Женщина с пакетом в руках, из которого предательски струился сахарный песок, стояла в замешательстве, очевидно, не зная, как поступить: то ли положить его обратно в корзину, то ли забрать хотя бы такую, половинчатую, добычу.

А я думала: это что же происходит с людьми, чтобы за килограмм сахара они были готовы поколотить друг друга. И вот что интересно: вблизи супермаркета нет домов, а значит, сюда нужно еще добраться, выложив как минимум 160 тенге за проезд в автобусе в оба конца. В итоге килограмм сахара обходится уже в 600 тенге. Вся ирония в том, что в магазинах у дома этого добра – завались. Цена, правда, несколько выше – 800. Выходит, весь сыр-бор из-за 200 тенге?

Нет, я, конечно, не миллионер и живу от зарплаты до зарплаты, но мои нервы стоят куда дороже. Пойду-ка я в придомовой магазин, куплю пару-тройку килограммов сахара и наварю варенья.