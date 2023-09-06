Сложит ли депутатский мандат Даулет Турлыханов?

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Прославленный спортсмен, а ныне мажилисмен Даулет Турлыханов прокомментировал СМИ обвинения в рукоприкладстве в адрес его сына. Через пару часов после этого, он заявил, что на его семью идет информационная атака, передает корреспондент Kazpravda.kz.

instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov/

Напомним, недавно в своем аккаунте Instagram девушка обвинила второго сына депутата – Акежана Турлыханова в жестоком обращении.

«Я не буду писать огромный рассказ о том, что произошло. Чтобы ни произошло, этот человек не имел права обращаться так со мной, скручивать руки, где потом у меня были синяки, толкать как какую-то куклу», – написала девушка.

В кулуарах парламента журналисты обратились к нему с вопросами относительно инцидента, на что мажилисмен ответил журналистам, что он не в курсе ситуации и узнал об этом только что, от них самих.

«Какой родитель захочет, чтобы ребенок был плохим или чтобы ребенку было плохо? Они взрослые. Сами разберутся», – ответил Даулет Турлыханов.

Он также прокомментировал вопрос журналистов о том, не бросает ли на него тень такое поведение сыновей.

«Есть такое. Вот сейчас услышал от вас такую новость. Мне неприятно», – высказался депутат.

Он пообещал провести с сыном профилактическую беседу и добавил, что сам никогда не бил женщин и отметил, что боролся только на ковре. Вместе с тем, на вопрос, уйдет ли он в отставку, депутат ответил, что «время покажет».

Через несколько часов после разговора с журналистами Турлыханов опубликовал на своей странице в Instagram пост относительно происшествия.

«Я считаю необходимым дать разъяснения по поводу видео с моим сыном, которое сегодня было распространено в социальных сетях. Как вы знаете, подобные случаи не впервые вокруг моей семьи. Повторения подобного, конечно же, дает повод задуматься. Я воспитывал своих детей по заветам отцов, в традициях нашего народа», –  написал он.

Вместе с тем, народный избранник недоумевает, почему такие девушки в 4 утра приходят к дому его сына и инициируют подобные случаи.

«И всё это случайно зафиксировано на камерах видеонаблюдения, а нарезки, нужные некоторым людям, сразу появляются и распространяются в средствах массовой информации. Всё это вызывает сомнения не только у меня, но и у других людей тоже», – высказался он.

Депутат считает, что его семья подверглась очередной информационной атаке. По его словам, на видео отчетливо видно, как мой сын пытается дистанцироваться от этого конфликта. Турлыханов опубликовал полное видео «для объективного восприятия ситуации» и попросил отнестись к этому с пониманием.

Напомним, это не первый скандал, связанный с семьей депутата. Ранее стало известно, что супругов-юристов Анну Димитриевич и Олега Чернова избили в Алматы, когда они пытались помочь подвергавшейся избиению девушке на улице города. Напавшим на супругов был сын Даулета Турлыханова, который позже извинился за поступок сына. Сын Турлахынова – Нурасыл – сейчас находится под следствием.

 

#депутат #скандал #комментарий #Турлыханов #рукоприкладство

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