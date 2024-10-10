Случай в автобусе

Я редко езжу на общественном транспорте, но иногда так удобнее. Особенно если речь идет о поездках в административный центр Астаны, где проблемы с парковкой приобрели системный характер. Найти на левом берегу свободное место для авто – тот еще квест. Бесплатные парковки остались где-то в недалеком прошлом, а на платных не всегда можно занять место. И пока будешь его искать, рискуешь опоздать на встречу.
Вот поэтому общественный транспорт и выручает. И вот интересное наблюдение: когда ты сам за рулем, то, естественно, смотришь только на дорогу, попутно следишь за движением слева, справа, сзади – со всех сторон одновременно, поэтому тебе не до развлечений в Интернете. Хотя находятся и такие «экземпляры», кто умудряется при бешеном столичном движении разногабаритного транспорта смотреть видеоролики или переписываться в мессенджерах. По последним данным, число ДТП растет с невероятной скоростью. Полагаю, по причине использования смартфона во время езды в том числе.
Впрочем, сейчас не об этом. Выбирая общественный транспорт, чего только не увидишь. Это ярчайший срез нашего социума! Еду я, значит, однажды в автобусе и невольно наблюдаю за людьми. Все как один залипли в телефонах. Кто-то в наушниках, другой что-то пишет, третий улыбается, листая TikTok. Все поглощены виртуальным миром. У одной девушки упал с плеч шарф, но она этого даже не заметила, продолжая увлеченно «общаться» с гаджетом.
Очень мне захотелось сфотографировать всю эту картину. Но украдкой не получилось бы, а делать это без разрешения попутчиков я не решилась. В какой-то момент тишину в салоне нарушил шумный волонтер, который словно ураган влетел на одной из остановок. Молодой человек настойчиво попросил делать пожертвования больному ребенку, размахивая коробкой с QR-кодом. Пассажиры резко оторвались от своих «дел», и кто-то под натиском настойчивого юноши начал осуществлять переводы.
А у меня возник вопрос: «На самом ли деле это волонтер?» Начала его расспрашивать: как называется их благотворительный фонд, знает ли он лично ребенка, для которого осуществляется сбор, и есть ли подтверждающие документы, что их деятельность легальна. Молодой человек заметно поутих. Внимательно посмотрев на меня, стал говорить, что, конечно, может доказать подлинность своих слов и намерений. Однако ничего убедительного так и не сказал, документы не показал, а на следующей остановке и вовсе ретировался.
Среди пассажиров начался оживленный диалог. Зароненное мною зерно сомнения вызвало жаркую дискуссию. Одни утверждали, что это действительно волонтеры, другие стали возражать им, потому как парень не привел нужных доказательств. И все, наконец-то оторвавшись от мира Интернета, переключились в реальность. Начав с обсуждения подлинности волонтера, затем пассажиры вспомнили все известные на сегодняшний день виды мошенничества.
Я вышла на своей остановке, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, если бы не тот молодой человек, люди так и продолжили бы молча свой путь, непрерывно глядя в смартфоны и не замечая, что происходит вокруг. А с другой, почему нам, чтобы быть чуть внимательнее к окружающим, да и к себе самим, нужна какая-то веская причина, встряска, ощущение опасности?..Все колонки автора