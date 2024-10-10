Случай в автобусе

Колонка обозревателей
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Асель Шаяхмет

Я редко езжу на общественном транспорте, но иногда так удобнее. Особенно если речь идет о поездках в админис­тративный центр Астаны, где проблемы с парковкой приобрели системный характер. Найти на левом берегу свободное место для авто – тот еще квест. Бесплатные парковки остались где-то в недалеком прошлом, а на платных не всегда можно занять место. И пока будешь его искать, рискуешь опоз­дать на встречу.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Вот поэтому общественный транспорт и выручает. И вот интересное наблюдение: когда ты сам за рулем, то, естественно, смотришь только на дорогу, попутно следишь за движением слева, справа, сзади – со всех сторон одновременно, поэтому тебе не до развлечений в Интернете. Хотя находятся и такие «экземпляры», кто умудряется при бешеном столичном движении разногабаритного транспорта смотреть видеоролики или переписы­ваться в мессенджерах. По последним данным, число ДТП растет с невероятной скоростью. Полагаю, по причине использования смарт­фона во время езды в том числе.

Впрочем, сейчас не об этом. Выбирая общественный транспорт, чего только не увидишь. Это ярчайший срез нашего социума! Еду я, значит, однажды в автобусе и невольно наблюдаю за людьми. Все как один залипли в телефонах. Кто-то в наушниках, другой что-то пишет, третий улыбается, листая TikTok. Все поглощены виртуальным миром. У одной девушки упал с плеч шарф, но она этого даже не заметила, продолжая увлеченно «общаться» с гаджетом.

Очень мне захотелось сфото­графировать всю эту картину. Но украдкой не получилось бы, а делать это без разрешения попутчиков я не решилась. В какой-то момент тишину в салоне нарушил шумный волонтер, который словно ураган влетел на одной из остановок. Молодой человек настойчиво попросил делать пожертвования больному ребенку, размахивая коробкой с QR-кодом. Пассажиры резко оторвались от своих «дел», и кто-то под натиском настойчивого юноши начал осуществлять переводы.

А у меня возник вопрос: «На самом ли деле это волонтер?» Начала его расспрашивать: как называется их благотворительный фонд, знает ли он лично ребенка, для которого осуществляется сбор, и есть ли подтверждающие документы, что их деятельность легальна. Молодой человек заметно поутих. Внимательно посмотрев на меня, стал говорить, что, конечно, может доказать подлинность своих слов и намерений. Однако ничего убедительного так и не сказал, документы не показал, а на следующей остановке и вовсе ретировался.

Среди пассажиров начался оживленный диалог. Зароненное мною зерно сомнения вы­звало жаркую дискуссию. Одни утверждали, что это действительно волонтеры, другие стали возражать им, потому как парень не привел нужных доказательств. И все, наконец-то оторвавшись от мира Интернета, переключились в реальность. Начав с обсуж­дения подлинности волонтера, затем пассажиры вспомнили все известные на сегодняшний день виды мошенничества.

Я вышла на своей остановке, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, если бы не тот молодой человек, люди так и продолжили бы молча свой путь, непрерывно глядя в смартфоны и не замечая, что происходит вокруг. А с другой, почему нам, чтобы быть чуть внимательнее к окружающим, да и к себе самим, нужна какая-то веская причина, встряска, ощущение опасности?..

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#Астана #автобусы #общественный транспорт

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