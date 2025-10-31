Распространяемая в отдельных источниках информация о якобы предстоящем освобождении Р.А. Баталова от должности председателя президиума НПП «Атамекен» не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе НПП
Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», а также подпункту 1) пункта 16.4 Устава НПП «Атамекен», председатель президиума избирается и освобождается от должности исключительно решением Съезда Национальной палаты предпринимателей.
«Иные заявления или публикации по данному вопросу являются недостоверными и не имеют правовых оснований. Просим воздержаться от распространения непроверенной информации», - говорится в сообщении.