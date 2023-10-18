Служебная собака помогла задержать мужчину с пистолетом в Алматы

Происшествия
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Адема Ергали

Во время несения службы по охране общественного порядка в Алматы военнослужащие воинской части 5571 им. Бауыржана Момышулы совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину с пистолетом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Фото иллюстративное dixinews.kz

По данным ведомства, инцидент произошел около 21.25 часов 17 октября войсковой наряд в составе младшего сержанта Нурбакыта Молдабекова и патрульных - ефрейтора Адиля Жакан и рядового Ержета Ауел по средствам связи получили ориентировку на задержание гражданина, угрожавшего оружием прохожим по улице Хусаинова. Войсковой наряд немедленно выдвинулся в указанное местоположение.

"Увидев стражей правопорядка правонарушитель попытался скрыться. Во время преследования специалист-кинолог подал окрик «Стой! Буду применять служебную собаку!», на что гражданин не отреагировал. Служебная собака в наморднике на удалении около 100 метров повалила нарушителя общественного порядка на землю", - сообщили в пресс-службе.

"При досмотре задержанного сотрудниками полиции во внутреннем кармане куртки был обнаружен и изъят 4.5 мм пневматический газобаллонный пистолет модели МР–654К. После чего задержанный был передан в отдел полиции УВД Бостандыкского района", - доложил младший сержант Нурбакыт Молдабеков.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 287 ч. 2 УК РК «Незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов».

#собака #Алматы #пистолет

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