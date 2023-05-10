Служителям Святого престола изменили правила пребывания в Казахстане

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Дополнительное соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

Дополнительное соглашение регулирует вопросы выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане членам католической церкви из-за рубежа, назначенным на служение на длительный срок в какой-либо из субъектов католической церкви.

«Данное соглашение предусматривает замену требований по подтверждению платежеспособности и места проживания на письменное обязательство компетентного органа католической церкви», – говорится в заключении к документу.

Таким образом, согласно поправкам к основному соглашению, служителям Святого престола, осуществлявшим свою деятельность в Казахстане, не нужно подтверждать платежеспособность, им можно будет находиться в нашей стране по письменному обязательству Ватикана.