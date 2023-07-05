Смаилов пообещал выделить деньги на скорейшее завершение модернизации завода "Каспий"

По словам директора предприятия, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.

Фото пресс-службы Правительства РК

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом расширения опреснительного завода «Каспий» для дополнительного водоснабжения региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Работа по расширению завода была начата в 2020 году и сегодня находится в завершающей стадии. Благодаря проекту производство питьевой воды на «Каспие» должно увеличиться до 40 тыс. кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона.

Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой работе по модернизации завода. По его словам, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.

Премьер-министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тыс. жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

«Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе», — сказал Алихан Смаилов.