Смаилов поручил активнее привлекать молодежь к труду

Премьер отметил, что экономике нужны специалисты в сферах энергетики, нефтегазовой индустрии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, IT, транспорта и логистики.

Фото: пресс-служба правительства РК

Меры по обеспечению занятости населения рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил премьер, перед правительством стоит серьезная задача по трудоустройству порядка 1 млн человек в этом году. В целом уже охвачены занятостью 734 тысячи, половина из них – молодежь.

«За оставшиеся 2,5 месяца все плановые показатели должны быть достигнуты», — подчеркнул он.

На сегодня в каждом регионе реализуются свои планы трудоустройства, где учитывается специфика рынка труда и, соответственно, дифференцированы меры господдержки. При этом Смаилов обозначил необходимость активнее вовлекать молодежь в трудовую деятельность.

Вместе с тем он отметил, что экономике нужны специалисты в таких сферах, как энергетика, нефтегазовая индустрия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, IT, транспорт и логистика. В связи с этим он потребовал от министерств науки и просвещения предусмотреть данные направления при формировании перечня государственных образовательных грантов.

Премьер-министр также напомнил, что сегодня центры занятости переформатированы в областные центры трудовой мобильности с районными карьерными центрами. В целом они существенно реорганизовали свою работу.

«Теперь нужно усовершенствовать механизм мониторинга трудоустройства через эти центры. Особое внимание следует обращать на заключение электронных трудовых договоров с обязательными пенсионными отчислениями», — отметил он.

В заключение глава правительства обозначил необходимость повышать качество создаваемых рабочих мест в регионах, в частности, обеспечивать трудоустройство не только в рамках господдержки, но и через проекты ГЧП и частных инвесторов, на системной основе проводить ярмарки вакансий и использовать пример Астаны, где реализуется пилотный проект «Жолтап». А также повышать информированность населения о новых возможностях трудоустройства.