Смаилов поручил ускорить запуск автономного энергоисточника на АНПЗ

Правительство, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил премьер, аварийные ситуации имели место и два года назад. Уже тогда стало понятно, что предприятию нужен собственный источник электроснабжения, можно было сделать соответствующие выводы.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Атырау с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией на Атырауском нефтеперерабатывающем завода (АНПЗ) и ходом восстановления его работы после аварийной остановки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

Правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и комплекс по глубокой переработке нефти. Здесь же генеральный директор завода Мурат Досмуратов представил доклад о принимаемых мерах по выведению производства на полную мощность после аварии на МАЭК и остановки АНПЗ. Он также сообщил, что ведется разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Премьер-министр подчеркнул, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из важнейших предприятий для стабильного развития экономики страны.

«3 июля из-за аварийного отключения энергии был остановлен практически весь завод. Подобные ситуации имели место и два года назад. Уже тогда стало понятно, что предприятию нужен собственный источник электроснабжения, можно было сделать соответствующие выводы. Конечно, это не только ответственность АНПЗ, «КазМунайГаз» тоже должен был провести необходимую работу», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, подобные стратегические объекты в обязательном порядке должны иметь автономные источники жизнеобеспечения. Что касается АНПЗ, Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию проекта по запуску собственной газотурбинной электростанции.

«Завод – объект стратегической важности, он не должен быть зависимым от внешних поставок электроэнергии. В случае аварийного отключения должна запускаться ваша собственная подстанция, которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия. Данный проект надо не растягивать до 2028 года, а реализовать в ближайшие 2-3 года. Нужно ускорять этот процесс», — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к руководителям КМГ и АНПЗ.

Мурат Досмуратов также проинформировал Алихана Смаилова о том, что, несмотря на аварийную ситуацию, отгрузка нефтепродуктов с завода не прекращалась и по-прежнему идет в обычном режиме.

«Завод ежедневно отгружает порядка 5 тыс. тонн бензина и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Сейчас отгрузка идет из накопленных запасов. В целом на сегодня имеется 22 тыс. тонн бензина, 26 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн авиакеросина. То есть, у нас достаточно запасов нефтепродуктов, чтобы в полном объеме исполнять план отгрузки вплоть до выхода завода на полную мощность», — отчитался гендиректор АНПЗ.

Напомним, 3 июля из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Позже подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод была восстановлена

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки привести эти предприятия в рабочее состояние.

 

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