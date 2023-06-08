Смаилов посетил международную выставку "Евразия – наш дом" в Сочи

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие главы правительств, принимающие участие в мероприятиях по линии СНГ и ЕАЭС, ознакомились с экспозицией международной выставки «Евразия – наш дом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Выставка проходит на территории парка науки и искусства «Сириус» в городе Сочи (РФ). На ней представлены кооперационные проекты во всех сферах экономики между странами ЕАЭС.

От Казахстана в выставке участвуют компании:

- «Проммашкомплект» – единственное в РК производство цельнокатаных железнодорожных колес;

- «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» – выпуск сельскохозяйственной и специализированной техники;

- «Карагандинский фармацевтический комплекс» – производство биотехнологических препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.

Накануне Алихан Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи.