Смаилов посетил международную выставку "Евразия – наш дом" в Сочи

Премьер находится с рабочим визитом в России.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие главы правительств, принимающие участие в мероприятиях по линии СНГ и ЕАЭС, ознакомились с экспозицией международной выставки «Евразия – наш дом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Выставка проходит на территории парка науки и искусства «Сириус» в городе Сочи (РФ). На ней представлены кооперационные проекты во всех сферах экономики между странами ЕАЭС.
От Казахстана в выставке участвуют компании:
- «Проммашкомплект» – единственное в РК производство цельнокатаных железнодорожных колес;
- «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» – выпуск сельскохозяйственной и специализированной техники;
- «Карагандинский фармацевтический комплекс» – производство биотехнологических препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.
Накануне Алихан Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи.