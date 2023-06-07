Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи

Фото пресс-службы Правительства РК

Актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках ЕАЭС рассмотрели на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в городе Сочи (РФ) с участием глав правительств Казахстана - Алихана Смаилова, Армении - Никола Пашиняна, Беларуси - Романа Головченко, Кыргызстана - Акылбека Жапарова и России - Михаила Мишустина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе реализацию первого пакета мероприятий в рамках климатической повестки, дальнейшее развитие интегрированной информационной системы и укрепление «цифрового» сотрудничества в целом, шаги по формированию общего электроэнергетического рынка, а также работу по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кроме того, были рассмотрены итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном и ряд других актуальных тем.