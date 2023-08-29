Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане

Фото пресс-службы правительства РК

Вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Китая обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и посол КНР в РК Чжан Сяо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Стороны рассмотрели темпы двусторонней торговли за первое полугодие, реализацию совместных проектов в транзитно-транспортной сфере, открытие взаимных культурных центров между РК и КНР, организацию Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, а также ряд других тем.

Премьер-министр подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжает стабильно развиваться. Так, в прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 34% и достиг рекордного показателя в 24 млрд долларов. В первом полугодии он вырос уже на 20 % и составил 13,6 млрд долларов. Вместе с тем продолжается работа по доведению объемов двусторонней торговли до 35 млрд долларов к 2030 году.

Как отметил Алихан Смаилов, наблюдается рост поставок несырьевых товаров из Казахстана в Китай. В частности, в этом году начаты поставки пластмассовых изделий, металлоконструкций, муки, кондитерских и макаронных изделий.

«Считаю, что нам необходимо расширить номенклатуру поставляемых товаров и услуг, установить больше прямых контактов между деловыми кругами наших стран. В этой связи сообщаем о готовности нарастить несырьевой экспорт в КНР на сумму порядка 1 млрд долларов по 135 товарным позициям», — сказал он.

Глава правительства добавил, что важным направлением также является инвестиционное взаимодействие. Китай традиционно входит в ТОП-5 стран-инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из Китая за последние 17 лет достиг 23,5 млрд долларов.

«Мы видим большой потенциал по наращиванию объемов инвестиций. Приглашаем инвестиционное сообщество Китая расширить свое участие в совместных проектах», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь посол КНР в РК напомнил, что в текущем году исполняется 10 лет инициативе «Один пояс – один путь», которую председатель КНР Си Цзиньпин озвучил в Астане в рамках государственного визита в Казахстан.

«Казахстан одним из первых отозвался на эту инициативу и активно присоединился к ее реализации. В рамках этого проделана большая работа. Сегодня нас объединяют 11 железнодорожных и автомобильных дорог, три нефтегазовых провода и Центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Без всякого преувеличения можно сказать, что имеющимся достижениям может позавидовать любой из наших партнеров. Нынешний год также обещает быть плодотворным в плане развития двусторонних отношений», — сказал Чжан Сяо.

Он также отметил историческое значение майского визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай, в ходе которого был достигнут целый ряд важных межгосударственных договоренностей.

«Приоритетной задачей для нас на сегодняшний день является реализация всех достигнутых договоренностей», — добавил посол КНР в РК.