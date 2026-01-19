Смартфоны и шпаргалки: 94 нарушения выявили за первую неделю январского ЕНТ

19
Дана Аменова
специальный корреспондент

Стали известны промежуточные итоги вступительных экзаменов в ВУЗы  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С момента старта январского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 36 тыс. человек. 64% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 36% – на русском и 52 человека – на английском, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

По итогам первой недели 60,3% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 57 баллов. Максимальный результат – 131 балл.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 156 абитуриентов с особыми образовательными потребностями. 

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

«За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 94 нарушения правил. 56 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 38 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют. После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы», – сказано в публикации. 

 В ведомстве напомнили, что всего на участие в тестировании принято около 187 тысяч заявлений. 

#нарушения #ЕНТ #МНВО #неделя #январь

