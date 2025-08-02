Смартфоны пытались передать подследственным в торте, мыле и обуви

Происшествия
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С начала текущего года сотрудниками УИС предотвращено 346 попыток доставки мобильных телефонов, изъято более 58 литров алкогольной продукции и свыше 10 килограммов наркотических средств, передает Kazpravda.kz

Фото: КУИС

К административной ответственности привлечено 128 гражданских лиц, в том числе общественные защитники и адвокаты. Ещё более 20 дел находятся на рассмотрении в суде.

В Астане мать обвиняемого по делу об изнасиловании, выступающая в качестве общественного защитника, во время свидания в СИЗО попыталась передать ему мобильный телефон, спрятав устройство в подошве обуви. Нарушение зафиксировано камерами видеонаблюдения.

В отношении гражданки составлен административный протокол, материалы переданы в суд.

Несмотря на регулярные предупреждения со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы, граждане продолжают пытаться проносить запрещённые предметы на территорию режимных объектов.

Так, в следственном изоляторе города Павлодара сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона, зарядного устройства и наушников. Во время досмотра в комнате приёма передач, предназначенных для 39-летнего подследственного, технические устройства были обнаружены, спрятанными в торте. В отношении жителя Павлодара, принесшего передачу, составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 КоАП РК. Материалы направлены в суд.

Аналогичный инцидент зафиксирован в Кызылорде: при досмотре посылки сотрудники обнаружили мобильный телефон, скрытый внутри бруска хозяйственного мыла.

#КУИС #мобильные телефоны #передача

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