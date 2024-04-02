Сменился главный тренер в женской сборной Казахстана по боксу

Фото: Спорт Шрёдингера

С 2021 года пост занимал Шамиль Сафиуллин из Шымкента. Теперь будет карагандинец Елдос Сайдалин, который ранее тренировал молодежную женскую сборную - с последнего юниорского ЧМ привез две золотые медали, сообщает Спорт Шрёдингера.

39-летний Сайдалин сам в прошлом был известным боксером. Главный успех в карьере уроженца Жезказгана - финал чемпионата Азии-2007, куда он поехал, победив чемпиона мира-2003 Галиба Джафарова в спаррингах.

«Возможно, у Сайдалина будут флешбеки тех спаррингов, ведь работу с женской сборной он начнет как раз с отборочного казахстанского турнира - для претенденток на участие в лицензионном турнире в Бангкоке. Предыдущего тренера Сафиуллина Ангелина Лукас обвиняла в фаворитизме своей ученицы Жайны Шекербековой, а его работу критиковал министр спорта Ермек Маржикпаев», - говорится в публикации.

Сайдалин в интервью Аяну Толегену пообещал, что постоянные скандалы вокруг женской сборной скоро прекратятся:

Пока у Казахстана одна лицензия в женском боксе - ее на Азиаде взяла Карина Ибрагимова (57 кг). В Токио-2020 была всего одна представительница Казахстана - Надежда Рябец (75 кг).