Снег выпал в Южно-Африканской Республике

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На западе Южно-Африканской Республики более 10 часов шел снег. Об этом сообщила местная радиостанция SABC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в этом году, в отличие от предыдущих, снег лег и во многих городах и поселках провинции, а не только в высокогорье. На многочисленных дорогах образовалась гололедица. Власти предупредили водителей о необходимости соблюдать предельную внимательность.

Холодный фронт движется сейчас вглубь ЮАР. Температура воздуха резко упала в столичной провинции Гаутенг и соседней Фри-Стейт. Минувшая ночь стала в ЮАР самой холодной в этом году. В Йоханнесбурге и Претории температура падала ниже нуля градусов.

Метеорологическая служба предупредила, что в течение суток следует ожидать снегопадов в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке страны.

"В течение дня многочисленных районам Квазулу-Наталь грозят мощные снегопады", - заявил синоптик Лулама Феме.

Холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю, добавило информагентство.