Снимок со спутника показал стройплощадку высочайшего здания в мире
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Айман Аманжолова
Небоскреб Jeddah Tower строится в Саудовской Аравии
Американская компания Maxar опубликовала спутниковый снимок стройплощадки небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии, который должен стать самым высоким зданием в мире, достигнув километра в высоту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.
Как видно по фото, полученному одним из спутников компании Maxar, несмотря на майские заявления ряда ближневосточных СМИ и архитектурного бюро AS+GG, спроектировавшего километровый небоскреб, строительство здания так и не возобновилось.
В прошлом году Саудовская Аравия приняла решение продолжить создание Jeddah Tower и даже выбрала подрядчика — китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation.