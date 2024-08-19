Снимок со спутника показал стройплощадку высочайшего здания в мире

Фото: © Maxar

Американская компания Maxar опубликовала спутниковый снимок стройплощадки небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии, который должен стать самым высоким зданием в мире, достигнув километра в высоту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Как видно по фото, полученному одним из спутников компании Maxar, несмотря на майские заявления ряда ближневосточных СМИ и архитектурного бюро AS+GG, спроектировавшего километровый небоскреб, строительство здания так и не возобновилось.

В прошлом году Саудовская Аравия приняла решение продолжить создание Jeddah Tower и даже выбрала подрядчика — китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation.