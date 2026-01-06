Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято совместное постановление с Нацбанком, касающееся определения предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

"Совместным постановлением установлено, что с 1 ноября 2025 года до 1 июля 2026 года временно приостанавливается требование о снижении ГЭСВ по ипотеке с 25% до 20%", - говорится в сообщении.

Поясняется, что это решение принято для того, чтобы сохранить сбалансированный подход к регулированию стоимости ипотечных кредитов с учетом текущей экономической ситуации, поддержать устойчивость банков и одновременно не ухудшить доступность ипотеки для населения.

Кроме того, это позволит гражданам, которые подали заявки на ипотеку до вступления в силу новых требований, оформить кредиты без отказов из-за изменения правил, добавили в АРРФР.

С полным текстом совместного постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Агентства.