Снижая уровень жестокости

На площадке СЦК
14
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Службе центральных коммуникаций с участием депутатов Мажилиса Парламента, представителей Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК состоялся круглый стол, посвященный противодействию гендерному насилию.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев рассказал о реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности профилактики бытового и гендерного насилия, усиление защищенности жертв, вовлечение общества и формирование нетерпимос­ти к подобным правонарушениям. Он отметил, что с учетом изменения законодательства, в частности, криминализации побоев и причинения легкого вреда здоровью, отмечается рост зарегистрированных уголовных правонарушений на 21%. При этом значительно сократилось количество наиболее опасных преступлений: особо тяжких – на 24%, тяжких – на 7%, убийств – на 26%, причинения тяжкого вреда здоровью – на 11%, преступлений средней тяжести – почти вдвое. То есть масштабные меры по защите жертв, контроль за агрессорами и усиление ответственности снижают фактичес­кий уровень жестокости.

Одна из ключевых задач – оказание реальной помощи жертвам. Налажено взаимодействие с 70 кризисными центрами, из них 50 – специализированные. Только за 10 месяцев к ним направлено около 8 тыс. пострадавших, в приюты помещены 2 тыс. женщин с детьми.

Работают мобильные группы, которые выявляют семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, информация о них передается в компетентные органы. С января по поручению Главы государства в территориальных департаментах полиции созданы специализированные подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

25 ноября стартовала кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». За период акции к ответственности привлечены 3 400 правонарушителей, вынесены 2 400 защитных предписаний, установлено 430 особых требований судов, на учет поставлена 241 неблагополучная семья. Гражданам вручены информационные памятки, распространено более 250 тыс. буклетов, установлено свыше 3,7 тыс. билбордов. В регионах работает горячая линия «150» и единый номер доверия «111».

