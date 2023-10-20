Снять запрет на вылет должникам предлагает Минфин

Правительство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министерство финансов предлагает расширить возможности для признания казахстанцев банкротами. Об этом в ходе парламентских слушаний в Мажилисе заявил заместитель премьер-министра-министр финансов Ерулан Жамаубаев. 

Фото: primeminister.kz

«В рамках процедуры внесудебного банкротства на сегодняшний день около 5,6 тыс. граждан признаны банкротами, их общая сумма долга превысила более 8 млрд тенге. В суды обратились более 1,2 тыс. казахстанцев, вынесено порядка 35 решений о банкротстве», - сказал глава Минфина. 

По его словам, часть должников не может применить процедуру банкротства из-за ряда барьеров, которые в Минфине предлагают упростить.

«Отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров. В связи с чем предлагаются следующие нормы: расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство, освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства, исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев», - сказал Жамаубаев.

Также считает необходимым снять запрет на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

#мажилис #Минфин #запрет #должники

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