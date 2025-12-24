Фото пресс-службы театра «Астана Опера»

Солист «Астана Опера» Нурсултан Ануарбек выступил в опере «Саломея» Рихарда Штрауса под управлением прославленного дирижера Валерия Гергиева, сообщает Kazpravda.kz

Исполнение партии Четвертого иудея в этой сложнейшей, психологически напряженной опере стало для артиста серьезным творческим вызовом. Музыка Штрауса, особенно в сцене спора пяти иудеев, где задействован казахстанец, предъявляет к исполнителям высочайшие требования: виртуозное владение голосом, безупречное чувство ритма, ансамблевая слаженность и драматическая выразительность. Именно в таком материале раскрывается истинный масштаб дарования певца, и Нурсултан Ануарбек с этой задачей блестяще справился.

«Дебют на исторической сцене Большого театра был очень важным и ценным опытом для меня. Выступать на этой сцене – большая ответственность для любого артиста, и в то же время огромное счастье. Работа с маэстро Валерием Гергиевым дала ощущение высочайшего уровня, масштаба и понимание того, насколько высокую планку требует эта музыка и этот театр», – поделился Нурсултан Ануарбек.

Наряду с другими участниками квинтета, его герой олицетворяет духовный разлад при дворе Ирода. Его реплики, предостерегающие против «опасных доктрин», вписаны в один из самых динамичных и сложных полифонических ансамблей мировой оперы, требующий от певцов филигранной точности.

Подготовка к ответственному выступлению заняла около месяца интенсивной работы. Репетиции под руководством маэстро Валерия Гергиева, известного своим бескомпромиссным требованием к качеству и предельной отдаче от артистов, стали для Нурсултана Ануарбека бесценной школой.

Не менее важно подчеркнуть, что постановка ранее была осуществлена совместно с легендарным театром Метрополитен-опера. Над ней работали знаменитые постановщики – режиссер - Клаус Гут, сценограф - Этьен Плюсс, художник по костюмам - Урсула Кудрна.

Выступление на исторической сцене стало логичным продолжением важного этапа в карьере казахстанца. Совсем недавно он успешно прошел три тура серьезного отбора и был зачислен в Молодежную оперную программу Большого театра России. Обучение началось в конце ноября.