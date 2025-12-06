Район выходит в лидеры по инвестициям и превращается в новую точку роста агропереработки. До конца этого года ТОО «Westrealtyinvest» обещает запустить один из самых инновационных проектов области, связанный с созданием опытно-промышленного комплекса по выпуску строительных плит на основе соломы. Впервые в СКО ее перестанут сжигать на полях и сделают сырьем для производства стройматериалов. Мощность предприятия составит до 5 тыс. кубометров изделий в год, стои­мость объекта – 1 млрд тенге.

Выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, аким Тайыншинского района Берик Альжанов сообщил, что их административно-территориальная единица уверенно удерживает первое место в области по суммарному объему освоенных инвестиций. За год привлечено 37,8 млрд тенге, из них 7 млрд – это бюджетные средства, направленные в основном на развитие водоснабжения.

Новые производства, зеленые технологии, переработка, высокие инвестиционные темпы – все это формирует современный облик района. Тайынша перестает быть только аграрной территорией и превращается в промышленный, экспортный, инновационный центр Северного Казахстана.