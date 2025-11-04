Казахстан нацелен на удвоение уровня ВВП к 2029 году до 450 млрд долларов США, а также обеспечение притока иностранного капитала в экономику страны в объеме не менее 150 млрд долларов. В данном контексте привлечение инвестиций выступает ключевым фактором в экономической концепции нашей страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством принимаются системные меры по повышению инвестиционной привлекательности. Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года. Данный документ позволит обеспечить системный подход к формированию устойчивой и целостной бизнес-экосистемы.

Одним из важных инструментов поддержки инвесторов Казахстана стал Совет по привлечению инвестиций. Его деятельность организована в формате «здесь и сейчас», когда решаются вопросы инвесторов. Отдельное внимание направлено на мониторинг реализации их проектов. Запущена соответствующая национальная цифровая платформа, которая упрощает процессы в этом секторе и обеспечивает прозрачность на всех этапах реализации проектов.

В рамках запуска нового инвестиционного цикла внедряется новый подход, в основе которого заложен принцип «заказ на инвестиции». Профильными центральными госорганами и акиматами для определения ниш, обладающих наибольшими конкурентными преимуществами, на постоянной основе ведется работа по формированию региональных и отраслевых инвестиционных предложений.

Действующим законодательством Республики Казахстан для инвесторов предусмотрены разные виды преференций, включая налоговые и таможенные льготы, гранты в натуральной форме, подведение инфраструктуры и т.д. Для проектов в приоритетных отраслях стоимостью свыше 60 млн долларов США, существует возможность заключения соглашения об инвестициях, гарантирующего стабильность казахстанского законодательства в течение 25 лет. Такое соглашение заключается по решению Правительства Казахстана и сопровождается от этапа инициирования заявки до реализации в регионе. В минувшем году таковых заключено 6, в нынешнем – еще 21.

Наряду с этим расширяется сеть международных договоров о поощрении и взаимной защите инвестиций. Так, подписаны и ратифицированы соглашения с рядом партнеров, включая Катар, Сингапур и Китай. Все это формирует предсказуемую и сопоставимую с лучшими практиками правовую среду.

Особое внимание уделяется специальным, экономическим и индустриальным зонам с развитой инфраструктурой, льготным налоговым и таможенным режимом. Уникальные условия для ведения бизнеса предоставляются в Международном финансовом центре «Астана» (далее – МФЦА).

Наличие юрисдикции английского права на базе МФЦА гарантирует прозрачность юридических процедур. Также МФЦА выступает надежным партнером для развития «зеленых», исламских и инновационных финансовых инструментов. Правительство продолжает совершенствовать меры поддержки в соответствии с запросами инвесторов, а также наилучшими мировыми стандартами для долгосрочного партнерства.

Казахстан нацелен на увеличение объема инвестиций, трансферта передовых технологий, локализацию производств и создание отраслевых кластеров высокого передела с участием инвесторов. Для этого созданы равные условия как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.

На всех этапах реализации инвестиционных проектов инвесторы могут рассчитывать на поддержку всей государственной системы. Национальная компания Kazakh Invest совместно с уполномоченными органами оказывает всестороннюю помощь в сопровождении проектов и решении возникающих вопросов.

Благодаря принимаемым мерам, в условиях глобальной экономической волатильности и высокой конкуренции за капитал, Казахстан сохранил стабильный уровень притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), подтвердив статус одного из ведущих инвестиционных направлений в регионе Центральной Евразии.

По данным ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) в 2024 году из 5 объявленных greenfield-проектов на сумму более 1 млрд долларов в странах без выхода к морю, Казахстан привлек четыре из них.

Прямые иностранные инвестиции в Казахстан за 2024 год составили 17,2 млрд долларов США, реализовано 45 новых проектов, создано 6 200 рабочих мест. Основные направления инвестиций: горнодобывающая промышленность (6,5 млрд долларов США), обрабатывающая промышленность (2,8 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля (5,3 млрд долларов США), профессиональная, научная и техническая деятельность (0,9 млрд долларов США). Также сохраняется интерес к проектам в сфере возобновляемой энергии, продуктов питания, бизнес-услуг и R&D.

По итогам 2024 года в ТОП-5 крупнейших инвесторов входят:

Россия (4,1 млрд долларов США), Нидерланды (3,8 млрд долларов США), Южная Корея (1,2 млрд долларов США), Бельгия (1,2 млрд долларов США) и Китай (1,2 млрд долларов США). Эти страны реализуют как инфраструктурные, так и технологические проекты, в том числе строительство газоперерабатывающих заводов, логистических хабов и предприятий по производству редкоземельных металлов.

По итогам 1-го полугодия 2025 года валовый приток ПИИ в Казахстан составил 10,1 млрд долларов, что на 1,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года (9,9 млрд долларов).