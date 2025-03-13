Состояние папы Римского стабилизировалось

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Рентген подтвердил улучшения

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Состояние папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным, рентген подтвердил улучшения последних дней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Клиническое состояние Папы при сложности общей картины оставалось неизменным. Проведенная вчера рентгенография грудной клетки подтвердила улучшения, зафиксированные в предыдущие дни», - сообщила Служба печати Святого престола.

Понтифик, как сообщила ватиканская пресс-служба, продолжает получать кислород через «высокопоточную терапию», то есть через трубки, в течение дня и «неинвазивную искусственную вентиляцию легких» ночью.

Утром в среду он присоединился к молитвенным размышлениям в рамках великопостных духовных упражнений в Зале аудиенций Павла VI, а также провел время в молитве и занялся двигательной физиотерапий. Днем он продолжил молитву, отдых и дыхательную физиотерапию.

В понедельник служба печати Святого престола сообщила, что показатели состояния папы Римского продолжают улучшаться, в связи с чем, врачи сменили статус по его прогнозу, заявив об отсутствии угрозы его жизни.

Четырнадцатого февраля, по окончании аудиенций, 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

За время в больнице Папа перенес четыре дыхательных кризиса. Приступы потребовали неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Сейчас понтифик продолжает получать кислород через носовые трубки. 

 

#понтифик #Ватикан #папа Римский #пневмония

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