После публикации в СМИ о руководителе отдела внутренней политики Лисаковска Костанайской области, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, увеличилось количество девушек, заявивших о его "ухаживаниях", сообщает Kazpravda.kz.

Общественный фонд "НеМолчи.kz" разместил на своем аккаунте скриншоты, предоставленные девушками, которые знакомились с подозреваемым еще в 2015 году, когда он работал в акимате Аркалыка.

Напомним, руководителя отдела внутренней политики Лисаковска Костанайской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. Как стало известно, мужчина знакомился в соцсетях с девушками, влюблял их в себя, а после интимной близости искал новую жертву. На страничке свой реальный возраст скрывал, умалчивал и о семейном положении - мужчина женат и у него есть ребенок.

Правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова обратилась к Президенту Казахстана с просьбой взять дело на контроль.