В отчёте говорится, что они обменивались нецензурными сообщениями в WhatsApp, агрессивно критиковали должностные лица, в частности бывших первых министров страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудникам правительства Шотландии запретят использовать WhatsApp на служебных гаджетах. Доступ к мессенджеру заблокируют уже к весне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как пишет газета Financial Times, помимо WhatsApp, с рабочих телефонов госработников Шотландии планируют удалить все «некорпоративные мобильные приложения для обмена сообщениями». Туда относят Signal и Facebook.

К такому решению шотландские власти пришли после объявления результатов анализа использования мессенджеров.

В отчёте сказано, что сотрудники правительства обменивались нецензурными сообщениями в WhatsApp, агрессивно критиковали должностные лица, в частности бывших первых министров страны.

Теперь там намерены вести официальный учёт сообщений.