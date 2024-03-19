Сотрудники «Казтемиртранс» осуждены за взятку

Они наживались в период дефицита вагонов, предоставляя их за денежное вознаграждение, передает Kazpravda.kz

Фото: Казах-Зерно

Коррупционную схему с участием должностных лиц филиала АО «Казтемиртранс» и грузоотправителей раскрыли в 2022 году.

«В период с 2019 по 2022 годы в условиях дефицита вагонов они на систематической основе получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок», - говорится в сообщении главной транспортной прокуратуры.

В понедельник, 18 марта, уголовное дело рассмотрено в суде.

«Приговором четыре сотрудника АО «Казтемиртранс» признаны виновными в совершении коррупционного преступления - в получении взятки. Трое осуждены к различным срокам лишения свободы, один из них освобожден от наказания в связи со смертью», - отметили в надзорном органе.

Между тем 16 грузоотправителей, дававших взятки сотрудникам «Казтемиртранса», также признаны виновными судом, но в связи с раскаянием 15 из них освобождены от уголовной ответственности.

«В отношении бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание в виде штрафа в размере 49 млн тенге», - уточнили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.