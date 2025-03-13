Сотрудники таразского спецЦОНа продавали водительские удостоверения

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

От действий злоумышленников пострадали жители разных регионов страны

Фото: прокуратура Жамбылской области

В сентябре 2023 года в ходе оперативных мероприятий была пресечена деятельность группы, незаконно продававшей водительские удостоверения в специализированном центре обслуживания населения Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области 

Как выявило следствие, по предварительному сговору два сотрудника спеЦОНа, один специалист-программист и четыре посредника за денежное вознаграждение незаконно выдали водительские удостоверения 21 жителю Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и Шымкента. Ранее эти граждане не смогли сдать экзамен и не получили права управлять автомобилем.

В частности, сотрудник городского спецЦОНа в информационной системе через своего соучастника - специалиста-программиста спецЦОНа г.Алматы утвердил успешную сдачу экзамена на получение водительского удостоверения жителю Туркестанской области, тогда как последний практический экзамен не проходил.

При этом, с граждан из других регионов, подавших документы через посредников, сотрудник таразского спецЦОНа собирал суммы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч тенге и распределял их между участниками группы.

Аналогичная преступная схема имела место в отношении еще 20 граждан.

«27 февраля 2025 года городской суд №2 вынес обвинительный приговор в отношении группы граждан, незаконно продававших водительские удостоверения в спецЦОНе. Виновных приговорили к лишению свободы на срок от 3,6 года до 4,6 лет условно. Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в официальном сообщении. 

Вместе с тем, по искам органа уголовного преследования водительские удостоверения признаны недействительными.

#продажа #удостоверение #спецЦОН #сотрудники

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