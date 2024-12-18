Совершившего двойной угон акмолинца задержали полицейские

12-го декабря в управление полиции города Степногорска поступило заявление о хищении двух автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Polisia.kz

По словам владельца автомобиля Chevrolet Cobalt, он ненадолго оставил машину, заведенной возле дома, чтобы забрать детей, в это время неизвестный угнал транспортное средство. Спустя пару часов в полицию поступило еще одно заявление об угоне. На этот раз злоумышленник завладел автомобилем Hyundai Sonata.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Во время управления угнанным автомобилем он совершил ДТП.

Мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. По факту неправомерного завладения транспортными средствами без цели хищения начато досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются.