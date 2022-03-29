Преступник, совершивший убийство на глазах у ребенка, наказан в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В адрес министра внутренних дел РК поступило благодарственное письмо от жительницы Кокшетау Зуры Акжановой, в котором она выражает благодарность заместителю начальника Следственного управления Департамента полиции области Алмасу Ильясову, следователю Следственного управления Мухану Искакову и следователю УП города Кокшетау Рауан Музаеву за добросовестное исполнение своих обязанностей при расследовании уголовного дела по факту убийства ее матери и сестры.

В своем письме женщина дала высокую оценку совместной работе следователей, благодаря кропотливой работе которых удалось задержать подозреваемого, совершившего чудовищное убийство.

В день совершения преступления злоумышленник, находясь в городе Кокшетау и будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к потерпевшим и, нанеся беззащитным женщинам множество телесных повреждений и ножевых ранений, жестоко расправился с ними в квартире и подъезде многоэтажного дома.

Жертвам изверга на момент гибели было 37 и 68 лет. Кроме того, свидетелем бесчеловечного преступления стала малолетняя дочь погибшей женщины. Сразу после совершения хладнокровного злодеяния злоумышленник скрылся, а на восстановление картины преступления, полный сбор доказательной базы, поиск свидетелей и доказательств ушло время. Позже была доказана его причастность к совершению данного двойного убийства.

Преступник был объявлен в международный розыск. Спустя время полицейскими было установлено его местонахождение на территории соседнего государства, где он скрывался под чужим именем и даже создал семью. Для предания садиста казахстанскому суду кокшетауские следователи выступили с ходатайством перед прокуратурой о его экстрадиции. В настоящее время он отбывает заслуженное наказание.

В своем письме женщина поблагодарила сотрудников полиции за тяжелый труд, проявленную принципиальность и достойное выполнение своих обязанностей при расследовании убийства ее близких, а также за приложенные усилия в деле приведения в исполнение справедливого наказания.