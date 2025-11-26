Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по вопросам дальнейшей трансформации Холдинга в рамках поручений Главы государства по усилению поддержки реального сектора экономики и привлечению инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

С учетом расширения деятельности Холдинга и обновления его инвестиционной политики рассмотрен и утвержден План работы Совета директоров на 2026 год. Документ включает в себя вопросы реализации трансформационной повестки, совершенствования корпоративного управления, повышения эффективности инструментов поддержки бизнеса и расширения инвестиционной деятельности дочерних структур.

Совет директоров одобрил трансформацию в АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек». Инвестхолдинг наделяется дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, экспортных и индустриальных проектов. Главные цели — проактивное привлечение капитала, развитие внутреннего производства и импортозамещения.

Акцент также сделан на увеличении доли несырьевого экспорта и формировании конкурентоспособного бизнеса. Результатом станет открытие высокопроизводительных предприятий и создание новых рабочих мест, что обеспечит качественное развитие экономики и увеличение доходов населения.

«В результате структурной и содержательной перестройки Холдинг должен стать эффективным механизмом по привлечению крупных инвесторов в Казахстан с деньгами, компетенциями и новыми технологиями именно в те секторы, которые мы определяем как приоритетные. Предстоит большая работа», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках реализации поручений Президента по всеобщей цифровизации заложен новый КПД (коэффициент полезного действия) руководства Холдинга по внедрению инструментов ИИ в области поддержки предпринимательства. Также поручено скорректировать КПД заместителей председателя по курируемым ими направлениям с акцентом на объем привлекаемых иностранных инвестиций, а также в целом пересмотреть плановые значения и цели для обеспечения положительной динамики.

В ходе заседания были утверждены Консолидированный отчет по рискам и отчет Антикоррупционной комплаенс-службы за III квартал 2025 года. Руководством «Байтерек» доложено об устойчивости финансовой модели и эффективности корпоративной системы риск-менеджмента в условиях расширения инвестиционной деятельности.

В рамках Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026–2028 годы Холдинг «Байтерек» увеличивает объемы кредитования реального сектора экономики. На сегодня бизнесу оказана поддержка на общую сумму 5,7 трлн тенге. В результате создано порядка новых 29 тыс. рабочих мест. Общий размер господдержки бизнеса в т.г. будет доведен до 8 трлн тенге.