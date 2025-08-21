Фото: пресс-служба правительства РК

В Правительстве под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Внимание уделено ходу реализации поручений Главы государства по расширению поддержки реального сектора экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По данным холдинга, за 7 месяцев 2025 года «Байтерек» оказал поддержку предпринимателям на сумму свыше 4 трлн тенге, что составляет 50% от годового плана в 8 трлн тенге. Из этой суммы 1,95 трлн тенге направлено на развитие МСБ, включая 657,5 млрд тенге на агропромышленный комплекс, 1,64 трлн тенге – на поддержку крупного бизнеса, который развивает вокруг себя пояс из смежных малых предприятий, 414 млрд тенге выделены экспортерам.

В рамках деятельности холдинга по итогам первого квартала 2025 года объем закупок составил 6,8 млрд тенге, из которых 5,7 млрд тенге (84%) пришлись на долю отечественных товаропроизводителей. Это позволило обеспечить приоритет национальным поставщикам и поддержать развитие внутреннего рынка.

Холдинг «Байтерек» также определен оператором проекта по созданию горнолыжного курорта мирового уровня Almaty Superski, который позволит сформировать новый центр притяжения для туристов. Проект будет способствовать диверсификации экономики страны и повысит конкурентоспособность Казахстана на международном туристическом рынке.

Совет директоров утвердил показатели развития холдинга на период 2025–2028 годов. Документ предусматривает рост доходов, расширение инвестиционных программ, а также участие в новых проектах, в том числе по развитию туризма и инфраструктуры, что позволит диверсифицировать экономику и создать дополнительные возможности для бизнеса.

Внедрение новых стандартов корпоративного управления, повышение прозрачности закупочных процедур и меры по предотвращению коррупционных рисков способствуют укреплению институциональной устойчивости холдинга и повышению эффективности системы квазигосударственного сектора.

По итогам заседания Совета директоров одобрены:

- на инвестиционные проекты в сферах индустриализации, экспорта и внедрения новых технологий – выпуск еврооблигаций на сумму до $500 млн;

- для развития обрабатывающей промышленности, металлургии, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на проекты в сфере «зеленых» технологий – сделка по покупке облигаций на сумму до $500 млн;

- для развития агропромышленного комплекса – выпуск облигаций на 100 млрд тенге, из которых 50 млрд пойдут на льготное финансирование отечественных товаропроизводителей и 50 млрд – на обновление парка сельхозтехники казахстанского производства. Это создаст условия для модернизации отрасли, повышения ее эффективности и обеспечения продовольственной безопасности страны;

- на привлечение долгосрочного валютного фондирования и ресурсов с привлекательными ставками для финансирования индустриальных и инфраструктурных проектов – сделка по покупке облигаций на сумму до 500 млн китайских юаней.