Совместное заседание палат Парламента РК состоится 20 июня
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 20 июня 2023 года в 15 часов в городе Астане», говорится в тексте распоряжения.