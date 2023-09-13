Современное экспортно-кредитное агентство появится в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров, а также работ и услуг, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как напомнил исполняющий обязанности министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, глава государства в своем послании по линии продвижения экспорта акцентировал внимание на создании на базе компании KazakhExport полноценного института продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов.

Законопроект направлен на создание специального правового статуса экспортно-кредитного агентства (ЭКА), который позволит объединить основные меры финансовой поддержки и развития несырьевого экспорта в руках ЭКА, которое будет действовать без лицензии на страхование и перестрахование.

«Нами проанализирован международный опыт деятельности экспортных кредитных агентств в России, Венгрии, Австралии и Индии, который показал, что ЭКА осуществляют страхование, перестрахование, гарантирование и финансирование экспортных операций. При создании ЭКА предлагается аналогичным образом предусмотреть конкретные функции, к примеру, страхование, перестрахование, гарантирование, обусловленные вклады, субсидирование, которые не будет дублироваться с функциями других компании», – пояснил и.о главы Минторговли.

Разработчики ожидают, что будущий закон будет способствовать достижению индикатора Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» о росте объема несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд долларов США к 2025 году.

В Казахстане впервые будут созданы современное экспортно-кредитное агентство по опыту развитых стран ОЭСР, обладающее важными функциями по поддержке экспортеров, а также механизмы подотчетности и подконтрольности ЭКА правительству и заинтересованным государственным органам, без вмешательства в операционную деятельность.

«В итоге ожидаем, что это внесет существенный вклад в развитие экономики страны в целом, расширение географии экспорта, международного сотрудничества, пополнение республиканского бюджета за счет реализации продукции и оплаты налогов, создание новых рабочих мест экспортерами, поддержанными ЭКА, и так далее. Поправки предлагается внести в 11 законодательных актов, из них 10 в рамках законопроекта и в Налоговый кодекс через специальный законопроект о внесении изменений и дополнений в этот кодекс, разрабатываемый министерством национальной экономики», – сказал Торебаев.

В частности, законопроектом предлагается в Законе РК «О регулировании торговой деятельности» предусмотреть правовой статус ЭКА, под которым понимается юридическое лицо, которое обладает статусом национального института в области развития и продвижения несырьевого экспорта.