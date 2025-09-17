Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области

Площадь объекта более 900 квадратных метров

Фото: акимат области

В Жамбылской области построили современную придорожную гостиницу Keruen Inn, она находится на автодороге международного значения «Западная Европа – Западный Китай», недалеко от села Актоган Меркенского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

В торжественном мероприятии по случаю ее открытия приняли участие заместитель акима области Абулхаир Тамабек, аким Меркенского района Ербол Жиенкулов и местные жители.

Данный объект реализован в рамках программы «60 придорожных гостиниц Qazaq Oil в 2025-2029 годах», одобренной Советом по привлечению инвестиций при Правительстве РК в соответствии с поручением Президента.

Проект полностью профинансирован за счет частных инвестиций.

—  По инициативе главы государства в стране ведется масштабная работа по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, повышению сервиса. В регионе  растет количество  комплексов, отвечающих современным требованиям, — сказал Абулхаир Тамабек.

Он отметил, что построенный объект создает возможности для развития предпринимательства, дает новые рабочие места. 

С приветственным словом также выступили генеральный директор Qazaq Oil Тулемис Шотанов, председатель правления АО «НК  «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев и другие гости. 

Площадь объекта более 900 квадратных метров, гостиница включает 31 стандартный номер, в которых созданы комфортные условия. На территории комплекса есть кафе, автостоянка, прачечная, магазин, заправочная станция и зарядная станция для электромобилей. Компания Qazaq Oil, реализовавшая проект, нацелена на формирование в стране единой экосистемы современного придорожного сервиса.

Все объекты, которые будут построены в рамках программы Qazaq Oil  будут построены в соответствии с международными стандартами.

