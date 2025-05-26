Фото: Управление здравоохранения области

Как стало известно, новшество стало возможным благодаря директору Жамбылского областного многопрофильного онкологического и хирургического центра Жандосу Сейдахметову.

В лечебном учреждении, где теперь можно провести экспресс-гистологию, ежегодно проводится более 800 хирургических операций. Ранее для получения гистологического заключения образцы тканей отправлялись в Алматы или Астану, и пациентам приходилось ожидать результаты анализа 2–3 недели. До получения гистологического заключения назначение лечения было невозможно, теперь же ситуация в корне изменилась, сообщили в областном управлении здравоохранения.

Экспресс-гистология — это новейший метод, при котором образец ткани, взятый во время операции, быстро замораживается и исследуется под микроскопом. Результат можно получить всего за 15–20 минут. Благодаря этому при необходимости появилась возможность незамедлительно скорректировать ход операции. Эта технология не только повышает точность хирургического вмешательства, но и позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию лечения.

Прежде чем ввести в практику новшество, специалисты центра прошли соответствующее обучение и обменялись опытом с коллегами. Его внедрение позволит значительно повысить эффективность лечения онкологических заболеваний за счет оперативного определения диагноза больного.