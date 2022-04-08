Для оперативного решения вопросов по созданию ОСИ (объединение собственников имущества) или ПТ (простые товарищества) собственники квартир могут получить бесплатную консультацию в Казахстанском центре модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Консультация осуществляется как по телефону, так и письменно.

В министерстве отметили, что своевременное получение достоверной и бесплатной консультации позволит избежать ошибок при формировании необходимых документов для регистрации юридического лица ОСИ в органах юстиции, а также образования ПТ.

На сегодняшний день сотрудники АО «Казцентр ЖКХ» проводят разъяснительную работу среди населения, а также среди участников Проектных офисов по реализации реформы в сфере жилищных отношений. В связи с чем, у жителей есть возможность обратиться в Проектные офисы по месту жительства.

Кроме того, консультирование проводится и в неправительственных организациях. Ознакомиться с необходимой информацией собственники квартир могут на сайте www.zhkh.kz. Для автоматизированного информирования граждан работает Telegram-бот @kazcenter_zhkh_bot

Справочно:

г. Алматы, ул. Жарокова, 215, тел. +7701 515 6777, Данияр Кырыкбаев;

г. Актау, 4 микрорайон, здание акимата города, тел.+7 7292 33-53-10, Бердибек Кенжебекович Картбаев;

г. Актобе, ул. Алтынсарина 2, тел.+7 (7132) 545925, Ержан Мұздыбайұлы Мұздыбаев;

г. Атырау, ул. Смагулова, 52А, тел.: +7 7122 271202, Ерлан Асылбекович Назаров;

г. Костанай, ул.Пушкина, 100 каб. 3; ул. Пушкина, 98 консультативный центр Айкомек, тел.+77027744221, Аскаров Даурен Казизович;

г. Караганда, пр. Н.Назарбаева, 39, тел. +7702 112 8074, Усенов Улантай Тулеутаевич;

г. Қызылорда, ул. Жахаева 16, кабинет 115, тел. +7 7242 60 53 90, Ерлан Жанабаев;

г. Нур-Султан, проспект Республики, 32, каб 513, тел. +77172 55-18-01, Ануар Абдразакович Саипов;

г. Петропавловск, ГУ «Отдел жилищной инспекции г.Петропавловск», тел. +7(7152) 502315, Ильясов Бахыт;

г. Талдыкорган, ул. Абая 241, здание ЖКХ, каб. 207, тел. +7(7282) 24-03-90, +7778 6549026, Абылкасымов Баглан Абылханович;

г. Павлодар, ул. Кривенко, 25, тел. +7 (7182) 320664, +7 701 528 18 63, Ержан Салханов;

г. Тараз, мкр. Карасу (5) 24, тел. +7708 757 7750, +7702 115 1255, 54-02-55, Корганбаев Кудайберген Нурсерикович;

г. Кокшетау, ул. Момышулы, 21, тел. 8(7162)251926, Данияр Куанышевич Куанышбаев;

г. Шымкент, проспект Республики, 12 Б, тел. +7701 716 6974, Болатбеков Боранбай;

г. Уральск, ул. Аманжолова, 69/1, тел. +7771 687 6111, Габидуллин Аскар;

г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 37/а, тел. +7705 639 9996, Акышов Алмат Талгатович;

АО «Казахстанский центр развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства», г. Нур-Султан, пр. Туран 75, Департамент развития жилищных отношений + 7 (7172) 999-440 вн. 1264, 1208, 1216.