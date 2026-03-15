Созданы все условия для честного голосования – председатель ЦИК Узбекистана

Референдум
18
Айман Аманжолова
корреспондент

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, прибывший в Казахстан в качестве международного наблюдателя, высоко оценил подготовку к референдуму и ход голосования. По его словам, делегация начала работу еще накануне, сразу после приезда, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Мы прибыли вчера и уже по прибытии провели двустороннюю встречу с председателем и Центральной избирательной комиссией по проведению референдума. Получили исчерпывающие ответы по подготовке», - сказал он.

Наблюдатель отметил, что узбекская сторона подробно интересовалась всеми этапами организации кампании и тем, какая работа была проведена в сжатые сроки. По его словам, уже после этой встречи у делегации сложилось четкое впечатление о степени готовности организаторов.

Особое внимание наблюдатель обратил на значение самого голосования для страны. Он назвал референдум важным политическим событием в жизни Казахстана и его граждан. Как заметил глава узбекского ЦИК, проходящий сегодня референдум делает новый исторический рубеж, начало нового будущего Казахстана.

Его, как человека, много лет работающего в избирательной системе, особенно порадовало то, насколько заметна проведенная подготовительная работа.

«Меня как руководителя избирательной комиссии радует то, что коллеги провели очень большую подготовительную работу. Это наяву, и сегодня мы являемся очевидцами и свидетелями», - сказал он.

Во время посещения участков, отметил наблюдатель, делегация увидела не только организованную работу комиссий, но и активное участие самих граждан. По его словам, внимание привлекла и атмосфера на местах.

«Нас радуют молодые члены избирательной комиссии и общественные наблюдатели. Приятно удивила их активность», - отметил он.

По оценке представителя Узбекистана, уже в первой половине дня можно было говорить о заметной вовлеченности избирателей.

«Одно радует, что уже к 12 часам, вот уже мы несколько участков посетили, более чем 40 процентов избирателей пришли и подали голоса», - сообщил он.

Наблюдатель подчеркнул, что делегация обращала внимание не только на явку, но и на соблюдение процедур. По его словам, на участках международные наблюдатели задавали представителям комиссий конкретные вопросы о количестве избирателей, порядке информирования населения, а также о том, как организовано голосование для тех, кто не может прийти лично.

«Для нас важно, сколько избирателей, как оповещались, как создавались условия инвалидам, лицам, которые болеют и находятся дома и не могут прийти в избирательный участок», - пояснил он.

Отдельно он остановился на вопросе доступности голосования. По словам наблюдателя, комиссии предоставили информацию и о голосовании на дому для тех, кто заранее подал соответствующие заявки.

«Вот здесь трое уже проголосовали, они подавали заявку, это законодательством предусмотрено. А на некотором участке семь. В одном участке мы были свидетелями, 12 человек попросили голосования», - рассказал он.

По его мнению, это свидетельствует о том, что процедура организована с учетом разных категорий граждан.

«То есть, созданы все условия для того, чтобы провести референдум как подобает, как требует законодательство Казахстана», - отметил он.

Говоря о ходе голосования в целом, представитель Узбекистана заявил, что нарушений, по наблюдениям делегации, выявлено не было.

«Не было никаких нарушений», - сказал он.

При этом он отдельно отметил открытость членов комиссий к вопросам со стороны наблюдателей.

«Надо отметить, что члены комиссии, председатель, секретари, каждый член комиссии отвечали на все вопросы, которые мы перед ним ставили», - подчеркнул собеседник.

В завершение он обратился с пожеланием к гражданам Казахстана.

«Я хочу пожелать казахскому народу, умному, мудрому казахскому народу, сделать свой выбор», - сказал он.

#голосование #референдум #наблюдатель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]