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Владимир ОСИПОВ
В составе делегации – руководитель Республиканского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек, председатель Партии пат­риотов Казахстана Гани Касымов, председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев, председатель партии "Бiрлiк" Серик Султангали, президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова, депутаты Мажилиса Парламента Бахытжан Ертаев, Толеген Ибраев, Нуртай Сабильянов, почетный президент Федерации борьбы Казахстана Даулет Турлыханов и другие.

Во время встречи в библиотеке им. Абая было отмечено, что у жителей Семея особое отношение к Нурсултану Назарбаеву­. Потому что именно он положил конец ядерным испытаниям на Семипалатинском полигоне.

– Закрыв ядерный полигон, Нурсултан Назарбаев­ продемонстрировал всему миру, что для него главное – жизнь, здоровье, чаяния и будущее родного народа. Уверен, что за этот величайший поступок семипалатинцы от всего сердца поддержат на президентских выборах нашего Елбасы, признанного во всем мире лидера антиядерного движения, – подчеркнул руководитель Республиканского общест­венного штаба Мухтар Кул-Мухаммед.

В ходе встречи первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бау­ыржан Байбек отметил, что «новая экономическая политика "Нұрлы жол" позволит бизнесу противостоять глобальной экономической нестабильности, а пять институциональных реформ создают условия для дальнейшего ускоренного формирования среднего класса".

Перед активом Семея также выступил председатель Партии патриотов. Гани Касымов назвал Нурсултана­ Назарбаева главным патриотом страны. "Поэтому все патриоты республики будут голосовать за Лидера нации", – заявил Г. Касымов.

Председатель партии "Ак жол" отметил на встрече, что благодаря муд­рой политике Нурсултана­ Назарбаева­ в Казахстане успешно развивается малый и средний бизнес, созданы все условия для предпринимателей.

Председатель партии "Бiрлiк" Серик Султангали отметил, что Нурсултан­ Назарбаев является выдаю­щимся государственным деятелем, который вывел Казахстан в мировые лидеры.

Жители Семея выразили искреннюю благодарность Нурсултану Назарбаеву за то, что он превратил их родной край в динамично развивающийся регион, в котором постоянно соз­даются новые рабочие мес­та, строятся передовые предприятия. В частности, только за 2014 год почти на 8% выросли объемы производства промышленной продукции, реализовано сразу 10 проектов в рамках президентской программы форсированного индустриально-инновационного развития, благодаря которым соз­дано 600 рабочих мест. Всего же за прошлый год в Семее трудоустроены 6 500 человек.

Местные бизнесмены рассказали членам РОШ, что впечатлены масштабами президентской программы "Нұрлы жол", благодаря которой будет качественно модернизирована дорожная и социальная инфраструктура всей страны.

Жители Семея заявили, что Нурсултан Назарбаев сделал Казахстан сильным, независимым и процветаю­щим государством.

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