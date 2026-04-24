Создать «эффект аула»

Бывает, что вы «зависаете», когда к вам обращаются на иностранном языке? Хотя при этом вы понимаете смысл фраз и нужные слова вертятся в голове. Думаю, бывает. Это называется «психологический барьер». Он мешает людям заговорить на том языке, который они изучают. С этой проблемой столкнулся и наш герой – карагандинец Валентин Шипунов. Правда, он нашел выход: решил с головой окунуться в практику.

– У меня неплохой словарный запас. Я специально посчитал, и оказалось, что я знаю более тысячи слов на казахском, – рассказывает Валентин. – Но у меня был психологический языковой барьер. Может быть, это страх или стеснение. Приведу пример. Вот на недавнем занятии, посвященном Наурызу, надо было позд­равить друга с праздником. Я знаю, что нужно сказать: «Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын! Зор денсаулық, мол бақыт тілеймін!» – но у меня рот не открывается...

Надо сказать, что государственный язык Валентин начал изучать еще в школе – в родном Жезказгане. Потом был перерыв, поскольку высшее образование он получал в России. По профессии наш герой – журналист. Когда он вернулся в Казахстан, то пошел на бесплатные курсы, которые в каждом городе организовывают в рамках реализации языковой политики. Наш герой старательно занимался, сдал экзамен на отлично и получил сертификат, но на казахском так и не заговорил. Почему? Потому что обучение на языковых курсах сводилось к освоению грамматики, а разговорной практики не было.

– Знаете, я вдохновился примером Владислава Тена – врача из Ташкента, который переехал в нашу республику и за год осво­ил казахский, – продолжает Валентин. – И тогда подумал: «А почему я так не могу?» Поставил перед собой цель: преодолеть психологический барьер и за год освоить государственный язык хотя бы на бытовом уровне.

Валентин записался и стал ходить сразу в два разговорных клуба: при центре обучения языкам «Шырақ» и при областном филиале партии «Amanat». Заседания в них ведутся по-разному. В одном каждое занятие посвящается определенной теме и сопровождается обсуждением, диалогами и пополнением словарного запаса. Во втором клубе методы взаимодействия с аудиторией более разнообразные: прослушивание историй, их пересказ, ответы на вопросы и даже подготовка мини-эссе. Были и выездные заседания. Одно из них прошло в кинотеатре, где члены языкового клуба смотрели мелодраму «Ерекше» («Особенный»). Этот фильм повествует о судьбе подростка с ДЦП по имени Дидар, который занимается боччей и преодолевает трудности, оказываясь в таких ситуациях, в которых другой бы сдался.

– Титров у фильма не было, поэ­тому приходилось улавливать знакомые слова и выражения на слух, переводить их и соотносить с сюжетом. Это было непросто, но смысл картины я понял, – рассказывает Валентин. – Знаете, я вспомнил рекомендацию Владислава Тена о том, что при изучении казахского языка надо создать для себя «эффект аула». Думаю, преподаватель из нашего разговорного клуба как раз этого и добивалась. Фильмы действительно помогают настроить мои уши на восприятие казахской речи. И песни тоже. Поэтому я слушаю Розу Рымбаеву и Кайрата Нуртаса.

Наш герой убежден, что посещение разговорных клубов – это прекрасная возможность создать для себя языковую среду, которой нам не хватает. Непринужденная обстановка беседы располагает к более легкому ­усвоению информации. Большую роль в этом процессе играет и личность педагога. Когда он с увлечением относится к своей работе и заражает своим энтузиазмом окружающих, то людям хочется изучать государственный язык. В этом отношении Валентину повезло.

– Разговорный клуб «Сөйле» при партии «Amanat» у нас ведет молодой преподаватель Гульден Ергали, – говорит он. – Она доб­рожелательная, корректная, терпеливая. Нечасто такое встретишь. Когда мы, ее подопечные, пытаемся выразить на казахском свою мысль, она нас не перебивает и не поправляет. Педагог терпеливо выслушивает, а потом в мягкой форме дает советы, как лучше сказать ту или иную фразу. Мне такое отношение очень импонирует.

А теперь вернемся к главному вопросу: удалось ли Валентину преодолеть психологический барь­ер? Он считает, что прогресс есть. В этом ему помогли педагоги, товарищи по языковому клубу, фильмы, песни и пример Владислава Тена. Теперь карагандинец не стесняется говорить с людьми, которые обращаются к нему по-казахски. Более того, он продолжает создавать для себя «эффект аула». Валентин ищет единомышленников, которые помогут ему практиковать разговорный казахский в повседневной жизни.