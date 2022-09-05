S&P Global Ratings понизил рейтинг Казахстана из-за "пробуксовок" с КТК

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело рейтинг Казахстана со «стабильного» на «негативный» в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками. Сам суверенный рейтинг Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтвержден на высоком инвестиционном уровне «ВВВ-/А-3», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснило агентство, предпринятое рейтинговое действие отражает риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу КТК, а также рост стоимости долгового финансирования.

В этом году произошло как минимум четыре инцидента, связанных с основным для Казахстана нефтепроводом КТК, по которому экспортируется около 80% добываемой в стране нефти. Нефтепровод соединяет казахстанские Тенгизское, Кашаганское и Карачаганакское нефтяные месторождения с черноморским портом Новороссийск в России.

Во-первых, морские терминалы КТК пострадали вследствие шторма на Черном море в марте, что привело к сокращению объема экспорта почти на месяц.

Во-вторых, в июне проводились проверки безопасности и поиск глубоководных мин времен Второй мировой войны.

В-третьих, в июле российский суд вынес решение о прекращении работы трубопровода на 30 дней из-за предполагаемых нарушений по ликвидации разливов нефти на трубопроводе, которое через несколько дней было отменено и заменено небольшим штрафом.

И, наконец, совсем недавно были обнаружены подводные трещины в выносных причальных устройствах КТК, и это может повлечь ограничение пропускной способности нефтепровода за счет снижения нагрузки на два из трех причальных устройствах КТК примерно на месяц.

Как следствие, S&P ожидает, что объемы добычи нефти в Казахстане составят 85,6 млн тонн в год, что ниже предыдущей оценки агентства в 87,5 млн тонн.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, геополитическая напряженность, вызванная российско-украинским конфликтом, в будущем может послужить причиной возможных перебоев в работе трубопровода КТК. Около 90% нефти, экспортируемой по трубопроводу КТК, поступает из Казахстана, а остальные 10% — из России. По альтернативным экспортным маршрутам возможно осуществлять поставки объемом менее трети пропускной способности КТК, и они являются более сложными и затратными с точки зрения логистики.

«На наш взгляд, на фоне неопределенной геополитической обстановки Россия может прервать поставки нефти по трубопроводу, чтобы получить рычаги воздействия на Казахстан или потребителей нефти, то есть страны Европы, поддерживающие Украину, или нанести ущерб западным компаниям, имеющим доли в казахстанских нефтяных активах (в число акционеров трубопровода и нефтяных казахстанских месторождений входят Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies). В таком случае перебои в работе трубопровода могут быть не связаны со взаимоотношениями России и Казахстана, но, тем не менее, могут нанести ему ущерб», - отмечают эксперты S&P.

Ключевым сектором казахстанской экономики остается нефтяной, на который приходится примерно 15% ВВП, более половины объема экспорта и более 30% доходов расширенного правительства. По прогнозам S&P, цена на нефть марки Brent будет составлять в среднем около 100 долларов за баррель в 2022 году, 85 долларов за баррель в 2023 году и 55 долларов за баррель в период с 2024 года.

Несмотря на высокие цены на нефть в краткосрочной перспективе, возможное улучшение внешнеэкономических и бюджетных показателей может быть ограничено из-за стагнации добычи нефти.

Агентство также ожидает, что снижение цен на нефть с 2024 года, скорее всего, окажет давление на доходы бюджета. S&P прогнозирует, что в связи с ростом заимствований начиная с 2022 г. долговые обязательства правительства начнут незначительно превышать его ликвидные активы. В то же время стоимость государственных заимствований возрастет, учитывая рост процентных ставок и зависимость от выпуска внутренних долговых обязательств. Прогнозируется, что доля расходов на обслуживание долга составит в среднем 9,8% доходов бюджета в 2022–2025 гг.

Вместе с тем рейтинги Казахстана поддерживаются сильными фискальными и внешнеэкономическими показателями республики. Это обусловлено главным образом профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары, завершившийся в конце 2014 г. Соответствующие активы были аккумулированы в Национальном фонде Республики Казахстан и в основном инвестированы за рубежом. По прогнозам, объем внешних ликвидных активов будет превышать внешний долг до конца 2025 года.

Аналитики агентства прогнозируют, что темпы экономического роста в Казахстане замедлятся с 4,1% в 2021 году до 3% в этом году в основном вследствие стагнации объемов добычи нефти и влияния высокой инфляции на потребление. При этом в ближайшие три года экономический рост в стране будет составлять чуть менее 4% в год.

Основным фактором, поддерживающим рост экономики, станет расширение Тенгизского нефтяного месторождения, которое должно поспособствовать значительному увеличению объемов добычи нефти. В отсутствие сбоев в цепочке экспорта казахстанской нефти объем добычи сырья может достичь более 100 млн тонн в год к 2025 году по сравнению с 85,8 млн тонн в 2021 году. Текущие инвестиционные проекты и меры по привлечению иностранных инвестиций также должны поспособствовать высокому росту в ненефтяном секторе.

Агентство отмечает, что может вернуть «стабильный» прогноз рейтингу Казахстана, если среднесрочные перспективы изменения бюджетных показателей улучшатся, рост долга замедлится, а объем расходов на обслуживание и погашение долга сократится. Это может произойти, например, если правительство существенно увеличит базу ненефтяных доходов или сократит расходы.