Спасатели извлекли из реки в Костанайской области тело второй девушки

Происшествия
79
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Напомним, трагедия произошла 20 июня близ села Варваринка района Б. Майлина.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Силами спасателей в 14:06 часов того же дня обнаружено тело девушки 2006-го года рождения без признаков жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области

Вторая девушка, 2008 года рождения обнаружена и извлечена на поверхность со дна водоема в 17:21 часов.

ДЧС Костанайской области убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.
 

#ДЧС #происшествия #река

Популярное

Все
Доверенность в один клик
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Жил-был Тимофей Петрович
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
За полгода выучить бытовой язык может каждый, считает журналист из Петропавловска Закиржан Мамлютов
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Новый закон признал широкие рамки информпространства
Чтобы было действительно «Сделано в Казахстане»
Никто не забыт, ничто не забыто
Путь офицера
Крепкие корни страны, устремленной в будущее
Фастфуд и газировка играют злую шутку с подростками
Кавалер ордена Красной Звезды Петр Иванов мечтал дожить до векового юбилея
Бозжира, пески Сенека и Карагие покоряют сердца путешественников
Где родился, там и пригодился
В Байдалы поднимают социальное настроение сельчан
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Тысячи деревьев высадили в Мангистауской области
МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде
Поправку Джексона-Вэника обсудили в правительстве с торговым представителем США
Казахстан сохранит телефонный код +7
Лидер Казахстана скорбит в связи с кончиной Мурата Ауэзова
Президент поздравил молодого шахматиста с победой в Индии
В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм
В Улытау обсудили планы по строительству АЭС
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Две девушки пропали в Костанайской области
Живодер заживо сжег собаку в Атырауской области
Грузовик сбил двух сестер-школьниц в Алматинской области
Автобус упал с полутораметрового склона в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]