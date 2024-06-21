Спасатели извлекли из реки в Костанайской области тело второй девушки

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Силами спасателей в 14:06 часов того же дня обнаружено тело девушки 2006-го года рождения без признаков жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области

Вторая девушка, 2008 года рождения обнаружена и извлечена на поверхность со дна водоема в 17:21 часов.



ДЧС Костанайской области убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.

