Спасатели извлекли из реки в Костанайской области тело второй девушки
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Напомним, трагедия произошла 20 июня близ села Варваринка района Б. Майлина.
Силами спасателей в 14:06 часов того же дня обнаружено тело девушки 2006-го года рождения без признаков жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области
Вторая девушка, 2008 года рождения обнаружена и извлечена на поверхность со дна водоема в 17:21 часов.
ДЧС Костанайской области убедительно призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах.